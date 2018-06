Черновецкий выдал квартиру Омельченко

“Леонид Черновецкий будет раздавать ордера на получение квартир жителям Киева” – такой анонс увидел на вчерашнее нерядовое событие. Сначала хотелось прочитать “ордена”, и почему-то “имени Черновецкого”. Мэр, правда, до такого не докатился, хотя люди, которые по 10–20 лет ожидают на квадратометры, явно заслужили большую награду, чем просто законную жилую площадь. Киевлян, которые героически выдержали и десятилетия ожиданий в тесных квартирах, и саму “церемонию награждения”, оказалось немало. Чиновники КГГА пригласили для получения ордеров около ста киевлян, около половины из них мероприятие проигнорировали.

Пафосную и громкую церемонию можно было бы назвать новым “live-шоу”, например, “Сказочные подарки от мэра-волшебника”...

Самого мэра, к сожалению, на вручении не было – квартиры раздавали его заместители, аж трое. Поэтому было не так интересно. Но все равно мероприятие превратился в яркое телешоу. С телетрансляцией по ТРК “Киев”.

Фактически мероприятие начали ведущие, которые просто из мерского зала вели прямой эфир. Всех счастливых киевлян могли в прямом эфире увидеть их дети, тещи и соседи. У каждого пятого из “номинантов” на квартирное шоу журналисты телекомпании предварительно побывали дома. Поэтому остальные киевляне могли позавидовать, глядя, из каких условий их земляки смогут перебраться в новое жилье.

Среди киевлян, которые получали счастливые конверты, прозвучала и фамилия Омельченко. Не родственник ли прежнего мэра? Нет, пенсионерка оказалась однофамилицей. Да и зачем Сан Санычу бесплатное жилье? И вспомнилось: Омельченко тоже жилье выдавал, но кто сейчас об этом вспомнит? Такая процедура была раньше незаметным, будничным делом.

Новая киевская власть все делает с надутыми щеками. Чиновники отмечают, что эти квартиры – не подарок мэрии киевлянам, а обычная работа столичной администрации.

В конечном итоге, что лучше всего делает команда нынешнего мэра, – это пиар. Она будто и не собирается прекращать предвыборную кампанию, что, по определенным соображениям, тоже является правильным.

Шоу между тем длилось. Телевизионная ведущая напоминала о том, что “сегодня происходят фантастические вещи” (ну как мэр это допустил? – ведь это обычная работа!). Родители многодетных семей, дети-сироты и чернобыльцы вытирали слезы, держа (пока еще не ключи!) конверты с уже указанными адресами будущих домов. И мне вдруг захотелось присоединиться к ним, “обнять и плакать”.

Единственное, что огорчает: неизвестно, когда киевляне все же расселятся по новым квартирам. Заместитель городского председателя Ирина Кильчицкая сказала, что нужно еще немножко подождать. Ничего, думаю, 20 лет ожидали, и еще можно подождать. Тем более, что экстравагантная заместительница обещала, что в этом году КГГА сможет выдать льготникам еще 100–200 квартир в трех новых домах.

Следовательно, show must go on, продолжение будет!

Дмитрий Стаховский