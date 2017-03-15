Аудит НАБУ должны проводить независимые профессионалы - посол ЕС

Аудит Национального антикоррупционного бюро является важным и должно проводиться независимыми профессионалами, которых должны избрать в соответствии с установленными прозрачных процедур. Такое заявление сделал посол ЕС в Украине Хуг Мингарелли, говорится в комментарии представительства ЕС на странице в Facebook.

"Важно обеспечить, чтобы будущий аудит НАБУ проводили независимые профессионалы, и чтобы они избирались в соответствии с установленными прозрачных процедур", - сказал Мингарелли.

"Тем более, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины уже рекомендовал независимого эксперта для проведения аудита в декабре 2016 года", - добавил посол.

Как сообщал УНИАН ранее, глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мінгарелли рассказал в интервью УНИАН о роли политической воли украинских властей в процессе сближения Украины с Евросоюзом, необходимость борьбы с незаконной торговлей вдоль линии разграничения на Донбассе, когда в отдельных районах Луганской и Донецкой областей должны были бы состояться местные выборы и как заработать безвизовый режим для граждан Украины.