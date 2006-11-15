Сегодня Ющенко примет участие в международном медиа-форуме

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе Международного медиа-форума «Украина на информационной карте мира».

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Как сообщал УНИАН, участниками медиа-форума, который проходит в Киеве 14-16 ноября, являются представители СМИ Азербайджана, Аргентины, Болгарии, Беларуси, Великобритании, Королевства Норвегии, Кубы, Испании, Латвии, Польши, США, Германии, Российской Федерации, Турции, Франции и украинские журналисты.

Программой медиа-форума предусмотрены встречи и интервью журналистов с первыми лицами государства, проведение круглых столов и дискуссионных клубов по вопросам европейского выбора Украины, медиапартнерства, медиатуры по регионам Украины. Также запланировано открытие второй международной выставки "Украина информационная", фотовыставки "Украина - европейское государство".