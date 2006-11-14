Министру невозможно выразить недоверие - Зварыч

“Нет такого понятия, как недоверие одному или другому министру”, - так представитель Президента в парламенте Роман Зварич разъяснил сайту RAZOM правовой аспект заявления Евгения Кушнарева о том, что Янукович внес официальное представление Президенту и председателю Верховной Рады о недоверии министру иностранных дел.

“В соответствии с п. 12 ст. 85 Конституции Украины существует понятие освобождения министра с занимаемой должности, но объявлять недоверие отдельному министру депутаты права не имеют. Они не наделены такими полномочиями”, - сообщил Зварич.

“Я не знаю ни одного нормативного документа, в котором шла бы речь о подотчетности отдельного министра парламента. Конституция, четко устанавливая подотчетность Кабмина как коллегиального органа, ничего не говорит о министрах. Я ставлю под сомнение правомерность такой процедуры как отчет министра. Тем более, в соответствии с ч.2 к ст.19 Конституции, все органы государственной власти могут действовать исключительно в границах, в порядке и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины”, - сказал он.

Также Зварич отметил, что согласно регламента, министр иностранных дел или министр обороны может быть освобожден по предоставлению Президента.