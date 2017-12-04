Польша долго проявляла "ангельское" терпение к Украине - Ващиковский

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша долго проявляла "ангельское терпение".

Как пишет Европейская правда, об этом он заявил в интервью изданию Polska The Times.

По его словам, проблемы начались тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и отозвала решение о разрешениях на эксгумацию.

"Позже появились странные рассказы об истории", - сказал он, добавив, что до сих пор существуют проблемы с обучением польскому языку поляков, проживающих в Украине, и запретом эксгумации жертв Второй мировой войны.

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"Мы показали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа, или реакция была отрицательной. В какой-то момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие", - сказал он.

"Мы видим проблемы, но мы намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами из Украины, и они просили не разглашать эти темы, потому что у них война, и конфликт будет служить только на пользу россиянам. Мы выполнили эти запросы", - добавил Ващиковский.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский анонсировал польско-украинские переговоры по восстановлению эксгумации поляков на территории Украины.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона предоставит свое видение легализации украинских памятников в Польше.