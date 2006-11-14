Бессмертный ставит условия неизвестно кому

Экс-председатель политсовета партии «Народный Союз «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что согласится снова возглавить совет “Нашей Украины”, но при условии, если получит ответы на некоторые вопросы.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "Известия в Украине" (№ 51 от 14.11.2006 г.).

“Перед тем как принимать решение, я хочу получить ответы на несколько вопросов. Прежде всего, меня интересует материально-финансовое обеспечение партии, идеологически-информационное обеспечение и система отношений партии и Президента. Если на все эти вопросы я получу те ответы, которых ожидаю, то готов работать председателем совета. В противном случае я не вижу возможности выполнять эти функции на должном уровне", - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время он не уточнил, кому его вопросы адресованы.