Апелляционный суд вернул в парламент "беженца" из БЮТ

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд отклонил апелляционные жалобы БЮТ и Верховной Рады и оставил в силе постановление Луганского окружного административного суда от 26 февраля 2009 года, которым было отменено решения совета и съезда БЮТ от 30 июня 2008 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря РЫБАКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.РЫБАКОВА.

Этим постановлением суд вынес окончательное решение и подтвердил правомочность депутатских полномочий И.РЫБАКОВА, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил его депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ обжаловал в суде это решение съезда.

26 февраля Луганский окружной админсуд признал незаконными и противоправными и отменил решения межпартийного съезда БЮТ и Совета БЮТ о досрочном прекращении полномочий И.РЫБАКОВА.