Кириленко рад, что у Тимошенко с Януковичем тайное стало явным

Лидер Общественного движения «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО называет договоренности между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов по изменениям к Конституции украинским пактом Молотова-Риббентропа. Об этом сообщает пресс-служба ОД "За Украину!".

«Я говорю о пакте Риббентропа–Молотова именно потому, что изменения к Конституции готовятся непублично», - сказал он, отметив, что известно лишь о том, что «речь идет о распределении власти, причем, закрытом распределении власти».

«То, что этот процесс абсолютно закрыт от общественности, означает, что готовятся вещи, которые не смогут в обществе найти поддержку», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он опять отметил, что депутатская группа «За Украину!» "будет оказывать сопротивление конституционному заговору БЮТ и ПР".

Комментируя заявление Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что переговоры с БЮТ об изменениях к Конституции не «прекращались никогда», В.КИРИЛЕНКО отметил: “Очень хорошо, что наконец все тайное стало явным и люди уже четко имеют подтверждение, что уже много месяцев проходят закрытые переговоры между БЮТ и ПР на тему распределения власти на многие годы вперед в интересах своих вождей».

По убеждению В.КИРИЛЕНКО, главным стержнем этой дискуссии является вопрос о том, как обеспечить политическое будущее действующему премьеру и лидеру оппозиции. «И вокруг этой проблемы есть только одна развязка, которая предлагается – это переведение выборов президента в парламент», - отметил В.КИРИЛЕНКО, подчеркнув, что «есть большое желание двух политических сил – БЮТ и ПР – отобрать у людей право выбирать себе президента всенародно и передать это право олигархам в парламент».

В.КИРИЛЕНКО не исключил, что такие изменения к Конституции могут быть проголосованы в ВР. «300 депутатов, которые давно не имеют своей самостоятельной политической позиции, нажмут кнопки, как им скажут», - отметил он.

«Группа «За Украину!» будет оказывать сопротивление такому развитию событий, потому что мы считаем, что в угоду интересам двух партийных вождей нельзя перекраивать Конституцию», - отметил председатель депутатской группы «За Украину!».