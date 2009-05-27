Тимошенко отчиталась о 108%

На сегодняшний день текущие поступления в Пенсионный фонд Украины выполнены на 108%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«На сегодняшний день Пенсионный фонд наполняется по текущим собственным поступлениям на 108%. Это значит, что все прогнозы недобросовестных политиков, заполитизированных чиновников, в том числе и СМИ, которые постоянно звучали о том, что пенсия будет недовыплачена и т.д., - я это все раз и навсегда для этого года кризисного хочу опровергнуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что наполнять Пенсионный фонд на сегодняшний день непросто.

Обеспечение правительством стабильности социальных выплат свидетельствует о том, что все министерства, налоговая и Пенсионный фонд прилагают максимум усилий.