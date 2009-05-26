Ющенко поручил Тимошенко продумать изменения в военные уставы
20:11, 26 мая 2009Политика
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В связи с отсрочкой перехода на контракт
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 356/2009 “Вопросы развития Вооруженных Сил Украины”.
Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров разработать и подать до 1 ноября 2009 года в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины в связи с отсрочкой перехода Вооруженных Сил Украины на комплектование войск (сил) военнослужащими по контракту, а также введением новых воинских должностей в штатах воинских частей.
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