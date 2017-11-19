Туск заподозрил "план Кремля" в политике правящей партии Польши

22:06, 19 ноября 2017
Политика
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Туск раскритиковал политику партии "Право и справедливость".

Дональд Туск / REUTERS

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что он обеспокоен политикой правящей в Польше партии "Право и справедливость", которую он назвал «планом Кремля». Об этом он написал в Twitter.

"Тревога! Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском Союзе, отход от верховенства права и независимости судов, нападки на негосударственный сектор и свободные медиа - стратегия ПиС или план Кремля? Очень похоже, чтобы спать спокойно", - написал он.

Ранее сообщалось, что 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу. Святославу Шеремете сообщили, что въезд в Польшу и Шенгенскую зону ему запрещено на год. В связи с этим МИД Украины срочно вызвало польского посла.

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Недавно глава польского МИД Витольд Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, которые демонстрируют крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

После этого польские СМИ сообщили о запрете въезда в страну главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шереметы. 

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Теги: #отношения Польши и Украины#план Кремля в Польше#Туск Польша