Туск заподозрил "план Кремля" в политике правящей партии Польши

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что он обеспокоен политикой правящей в Польше партии "Право и справедливость", которую он назвал «планом Кремля». Об этом он написал в Twitter.

Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2017

"Тревога! Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском Союзе, отход от верховенства права и независимости судов, нападки на негосударственный сектор и свободные медиа - стратегия ПиС или план Кремля? Очень похоже, чтобы спать спокойно", - написал он.

Ранее сообщалось, что 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу. Святославу Шеремете сообщили, что въезд в Польшу и Шенгенскую зону ему запрещено на год. В связи с этим МИД Украины срочно вызвало польского посла.

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Недавно глава польского МИД Витольд Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, которые демонстрируют крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

После этого польские СМИ сообщили о запрете въезда в страну главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шереметы.