Литвин знает, что в Раде будет соло Шуфрича и Забзалюка

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал оба постановления парламента о создании Временных следственных комиссии по расследованию обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом спикер парламента заявил в эфире программы „Евгений Киселев. Наверху” телеканала ТВі.

„Я вынужден был подписать два постановления, поскольку есть решение ВР, а я обязан выполнять эти решения, даже тогда, когда я не согласен ни внутренне, морально, ни политически”, – пояснил свое решение В.ЛИТВИН.

По его словам, эти два постановления отличаются частично формулировками, но, по сути, касаются одного вопроса.

„И вместо того, чтобы создать одну комиссию, мы продемонстрировали, что для нас не истина, а политический интерес (является главным)”, - подчеркни В.ЛИТВИН.

Он допускает, что никакого решения эти комиссии принять не смогут, а будут докладывать исключительно председатели комиссий. „Это будет соло председателей двух комиссий. А, потому, говорить, что истина будет установлена, я думаю, пока преждевременно”, - заметил спикер.

Говоря о вероятности отставки Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, В.ЛИТВИН заявил: „Все будет зависеть от того, получит ли ВР ту информацию, о которой говорят. В том числе и представители Партии регионов, и другие депутаты, что у них есть видеоряд, который свидетельствует о характере и течении инцидента. Есть документы. Если ВР будут предоставлены достаточно весомые материалы, она будет вынуждена принимать радикальное решение. И второе – сейчас проводится служебное расследование Кабинетом министров Украины, и вполне очевидно, что ВР будет слушать информацию по результатам этого расследования”.

В.ЛИТВИН предполагает, что в политическом плане „это будет напряженный, драматический момент на следующей пленарной неделе”.

Как сообщал УНИАН, 19 мая ВР создала две Временные следственные комиссии по вопросам расследования обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, который произошел 4 мая 2009 года в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне (Германия).

Первый проект постановления был внесен депутатом от БЮТ Игорем ВОРОТНЮКОМ. Председателем этой ВСК назначен депутат от БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК. Всего в состав комиссии вошли 9 народных депутатов.

Второй проект постановления о создании ВСК для расследования обстоятельств инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО во ФРГ был внесен депутатом от Партии регионов Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ. Председателем этой ВСК назначен депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.