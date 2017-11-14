В ООН утвердили обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина), соавторами которой стали 42 страны. Об этом сообщает "Голос Америки".

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71 страна - член ООН проголосовала за принятие проекта резолюции, 25 - против, 77 - воздержались от голосования. "Россия должна в полной мере и немедленно выполнить временные меры, предусмотренные решением Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года", - говорится в обновленном проекте резолюции по Крыму.

Международный суд, в частности, требовал от России восстановить права и свободы граждан на полуострове, включая доступ к обучению на украинском и крымскотатарском языках, а также возобновить работу крымскотатарского Меджлиса, который Россия до сих пор считает экстремистской организацией.