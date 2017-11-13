Волкер передаст Суркову письма от семей украинских заложников

18:52, 13 ноября 2017
Политика
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Волкер и Сурков на встрече 13 ноября в Белграде обсудят все важнейшие вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Волкер встречается с путинским советником Сурковым / фото BELPRAUDA.ORG

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передаст помощнику президента РФ Владиславу Суркову, по просьбе украинской стороны, письма от семей заложников.

Об этом в Фейсбуке сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Он, по просьбе украинской стороны, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники – наши ключевые приоритеты», – написала Геращенко.

Как сообщалось, Волкер и Сурков на встрече 13 ноября в Белграде обсудят все важнейшие вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, в частности, связанные с миротворческой миссией на Донбассе.

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Теги: #миротворцы на донбассе#Волкер и Сурков#встреча Волкера и Суркова в Белграде#письма от семей заложников