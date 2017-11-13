Волкер передаст Суркову письма от семей украинских заложников

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передаст помощнику президента РФ Владиславу Суркову, по просьбе украинской стороны, письма от семей заложников.

Об этом в Фейсбуке сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Он, по просьбе украинской стороны, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники – наши ключевые приоритеты», – написала Геращенко.

Как сообщалось, Волкер и Сурков на встрече 13 ноября в Белграде обсудят все важнейшие вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, в частности, связанные с миротворческой миссией на Донбассе.