Эрдоган пообещал, что займется вопросом освобождения Сенцова

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что займется вопросом освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, отвечая на вопрос УНИАН.

«На счет подвижек у меня, к сожалению, информации нет. Но, когда мы встречались с Эрдоганом, говорили о том, что необходимо продолжать работу по освобождению других политических узников, и говорили о том, что более 50 человек находятся в российских тюрьмах в Крыму и на материковой России», - сказал Умеров.

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«Как приоритет - мы там были с Ахтемом Чийгозом - определили Олега Сенцова, у которого очень большой срок, и который героически несломленный, находится в застенках. Эрдоган обещал, что он будет заниматься этим вопросом», - отметил он.

По словам Умерова, на встрече с Эрдоганом шла речь не только о политических заключенных, но и о том, что «деоккупация Крыма, возвращение Крыма в состав Украины - это обязательное условие и это главное, а освобождение двух человек - это маленький эпизод».

Как сообщал УНИАН, 25 октября Чийгоза и Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, Россия выдала турецкой стороне.

27 октября их доставили в Украину.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что президент Турецкой Республики Эрдоган и в дальнейшем будет оказывать содействие в освобождении украинских политзаключенных.