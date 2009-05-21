ПР о министрах: одного нет, другой сбежал, третий - пьяница...

Партия регионов требует немедленно принять меры по защите граждан от кризиса, пересмотреть бюджет для увеличения социальных выплат и обеспечить дееспособную, эффективную работу органов государственной власти.

Об этом говорится в заявлении Совета фракции Партии регионов в Верховной Раде, текст которого передан УНИАН пресс-службой ПР.

Фракция Партии регионов выражает глубокую обеспокоенность системным кризисом в органах исполнительной власти Украины. «Между высшими руководителями органов власти развернуто открытое противостояние. Это делает украинскую власть в целом недееспособной, неэффективной и подрывает основы украинской государственности», - подчеркивается в заявлении.

По словам регионалов, «в правительстве нет министра иностранных дел, министр финансов сбежал, министр внутренних дел – пьяница, оказался в центре международного скандала, премьер-министр прямо обвиняет министра обороны в коррупции».

Партия регионов, говорится в заявлении, «как единственная парламентская оппозиция задает справедливый вопрос – есть ли в Украине правительство? Может ли оно полноценно работать и защитить наших граждан от кризиса?».

Авторы заявления убеждены, что «власть забыла о кризисе, о том, что без средств к существованию оказались сотни тысяч безработных, а многим, кому посчастливилось сохранить работу – не выплачивают зарплату».

Кроме того, подчеркивается в заявлении, «на улицы выходят представители малого бизнеса, которых власть уничтожает непосильными поборами», а «правительство делает вид, что ничего не происходит, занимается исключительно выборами и ведет страну к катастрофе».