14 ноября Апелляционный суд рассмотрит жалобу САП на меру пресечения Авакову-младшему

14 ноября Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова - Александру Авакову.

Об этом говорится в расписании судебных заседаний на сайте суда.

Заседание должно начаться в 15.15. Ходатайство САП будет рассматривать коллегия судей в составе председательствующего Валерия Лашевича и судей Вячеслава Дзюбина и Ивана Рыбака.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по снабжению рюкзаков. Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн, но 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.