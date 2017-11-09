Возле СНБО прошла акция "Долой артистов-рашистов из Украины!" (фоторепортаж)

Театрализованная акция "Долой артистов-рашистов из Украины!" возле здания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в Киеве, 9 ноября 2017 г. Главное требование акции – внести всех артистов-путинцев в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в Украине.