Возле СНБО прошла акция "Долой артистов-рашистов из Украины!" (фоторепортаж)
20:42, 09 ноября 2017Политика
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Активисты выступили с требованием внести всех артистов-путинцев в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Активисты требуют санкций против деятелей культуры, которые являются сторонниками Путина/ Фото УНИАН
Театрализованная акция "Долой артистов-рашистов из Украины!" возле здания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в Киеве, 9 ноября 2017 г. Главное требование акции – внести всех артистов-путинцев в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в Украине.
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