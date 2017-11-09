Немецкие социал-демократы решили не объединяться с блоком Меркель, но продолжат поддерживать Украину - посол

Социал-демократическая партия Германии, которая после выборов в Бундестаг решила не объединяться с блоком партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в коалицию, продолжит поддерживать Украину даже в оппозиции. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

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"Внешнеполитический спикер фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Аннен: социал-демократы и впредь будут поддерживать Украину, даже в оппозиции", - написал Мельник.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. По их результатам победу одержал возглавляемый канцлером Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС, который поддержали 33% избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. В предыдущем созыве парламента именно ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию.

На третьем месте по результатам выборы правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) с 12,6% голосов. Далее идут: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СВДП) с 10,7%, Левая партия - с 9,2% и "Союз-90"/"Зеленые" - с 8,9%. Сейчас в ФРГ проходят переговоры по формированию новой коалиции.