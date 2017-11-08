Россия отказала в экстрадиции экс-беркутовца Кусюка - ГПУ

02:27, 08 ноября 2017
Политика
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Свой отказ выдать беглеца россияне мотивировали тем, что теперь Кусюк - гражданин РФ.

Россия отказалась выдавать Украине Кусюка / фото Дождь

В Генпрокуратуре заявляют, что Россия отказала в экстрадиции бывшего руководителя киевского спецподразделения «Беркут» Сергея Кусюка.

Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, пишет Радио Свобода.

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По его словам, отказ в экстрадиции объяснили тем, что Кусюк является гражданином России.

Кусюк является фигурантом дела Майдана, в частности относительно разгона участников митинга в ночь на 30 ноября 2013 года. Кроме избиения студентов, Кусюка подозревают в расстреле майдановцев.

Экс-сотрудника «Беркута» неоднократно замечали на протестных акциях в России. В частности в июне этого года в Москве во время разгона демонстрантов на Тверской площади в форме российских правоохранительных органов Сергей Кусюк попал на видео, на котором он отдает приказ на русском.

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Теги: #экс-командир Беркута#беркутовец Кусюк#экстрадиция Кусюка