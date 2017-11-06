На решение суда по делу Колмогорова повлияло активное участие общества - прокурор

При принятии решения Высшим специальным судом по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины по делу пограничника Сергея Колмогорова имели место «проявления общественного мнения не всегда процессуальным способом с целью убедить суд в определенной позиции».

Об этом заявил руководитель Следственного управления Военной прокуратуры Украины Виталий Панченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Сегодня имели место как активное участие стороны защиты в части донесения своей позиции, так и активное участие общества в части проявления своей позиции, а также отдельные проявления общественного мнения не всегда процессуальным способом с целью убедить суд в определенной позиции", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя. Также суд освободил из-под стражи самого Колмогорова. По словам председательствующего по делу судьи Станислава Кравченко, мотивы своего решения суд из-за нехватки времени не изложил, однако полный текст решения будет оглашен в 9.15 в четверг, 9 ноября.

Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.