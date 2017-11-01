Избрание меры пресечения сыну Авакова: реакция САП и фото из зала суда (фото)

Специализированная антикоррупционная прокуратура не будет обжаловать решение Соломенского суда Киева об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову в виде личного обязательства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил прокурор САП Александр Снегирев.

Он отметил, что в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины, такая мера пресечения, как личное обязательство, не обжалуется в апелляционном порядке. При этом он добавил, что в случае, если Аваков-младший не выполнит условий меры пресечения, в частности, не сдаст на хранение в Государственную миграционную службу загранпаспорт, САП будет ходатайствовать об избрании ему новой, более строгой меры пресечения. По словам Снегирева, сдать загранпаспорт Александр Аваков обязан в течение пяти дней.

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В свою очередь, адвокаты заявили, что недовольны решением суда, однако тоже согласились, что обжаловать его нельзя. Относительно ношения электронного браслета Аваковым-младшим они отметили, что этот вопрос будет решаться после того, как они получат полный текст решения.

Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Аваков сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций, или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд. Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.