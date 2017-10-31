Джемилев объяснил, какой путь выбрала Украина для освобождения Крыма

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что военный аспект освобождения оккупированного Россией Крыма пока не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, касающемся проекта резолюции Генассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

Он сказал, что за годы оккупации Крыма Россией, серьезно нарушены права человека и нанесен серьезный ущерб экологии полуострова.

"Разумеется, Украина будет делать все возможное для восстановления своей территориальной целостности и освобождения своих территорий от оккупантов. Но мы избрали сейчас путь дипломатии мирных переговоров, потому что для нас, для Украины, важна человеческая жизнь. Мы в первую очередь думает о людях, о той территории, чтобы не был нанесен материальный ущерб, не было разрушений, поэтому военный аспект пока не рассматривается", - заявил Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, Украина сегодня в Нью-Йорке внесет в третий комитет Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму. В тексте резолюции говорится о поддержке Украины в вопросах деоккупации Крыма, выражается требование к РФ исполнить решение Международного суда ООН по возобновлению работы Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечению доступности образования на украинском языке. Также речь идет о необходимости предоставления доступа международным организациям и международным гуманитарным организациям на территорию оккупированного Крыма.

В МИД ожидают рассмотрение Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций нового проекта резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму в ноябре.