Пресс-служба Ющенко требует от Томенко фамилии «взяточников из СП»

Пресс-служба Президента Украины обращается к члену БЮТ, заместителю председателя Верховной Рады Украины Николаю ТОМЕНКО с требованием назвать конкретные фамилии работников президентского Секретариата, которых Н.ТОМЕНКО обвинил во взяточничестве в интервью журналу «Фокус».

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении, “от порядочных политиков всегда требуется ответственность за свои слова, поэтому в случае отсутствия конкретного ответа пресс-служба Президента Украины будет считать заявление Н.ТОМЕНКО голословной ложью и клеветой”.

Также не исключено, что в случае отсутствия ответа может состояться обращение в суд.

Пресс-служба Президента Украины просит Н.ТОМЕНКО предоставить соответствующую информацию в течение двух дней.

Напомним, что Николай Томенко в интервью "Фокусу" среди прочего заявил, что он знает "цену вопроса" для многих людей в аппарате президента. "У меня недавно была поездка по Киевской области, и я неформально пообщался со многими чиновниками. Они говорят, что должность председателя райадминистрации престижного района стоит от 5 до 7 млн. долларов для начала разговора с "правильным человеком" в Секретариате Президента", - заявил Томенко.