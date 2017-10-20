Арьев считает, что генсек Совета Европы приехал в Москву "продавать индульгенцию"

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пошел ва-банк, приехав в Москву просить Россию вернуться в ПАСЕ. Об этом написал на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Картина ужасная - руководитель главной правозащитной структуры Европы будет просить главного нарушителя прийти обратно, чтобы не потерять финансирование. Это выглядит как продажа индульгенции, когда прощение за грубое нарушение международного законодательства и прав человека продается за вклад", - написал Арьев.

Он отметил, что следствием таких действий станет подорванное доверие ко всему Совету Европы, который идет против собственных ценностей.

"Ягланд не понимает, что он дает сигнал на будущее всем нарушителям - делайте, что хотите, но платите...И самое большое влияние это повлечет в странах, которые проводят реформы. Ибо цена резолюций и рекомендаций всех институтов - ПАСЕ, Комитета министров, Венецианской комиссии и т. п. - просто обнуляются", - написал Арьев.

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Напомним, Ягланд заявил, что его визит в Москву, в частности, посвящен обсуждению возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В этом месяце во время дебатов в ПАСЕ Ягланд настоял на необходимости возобновить платежи Российской Федерации в бюджет Совета Европы.

11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы подавляющим большинством голосов утвердил решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации.