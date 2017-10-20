Нардеп Поляков заявил, что с него сняты обвинения по вымогательству взятки

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков, которого подозревают в получении взятки, заявляет, что с него сняты обвинения в вымогательстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня действительно произошла большая победа, с меня полностью сняты обвинения о вымогательстве взятки! Генеральным прокурором Украины изменено обвинение - исключены признаки вымогательства. Таким образом, следствию понадобилось больше 3-х месяцев, чтобы исключить из обвинения вымогательство", - говорится в сообщении.

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Поляков также отметил, что ожидает на полное снятие обвинений до января.

"Что такое обвинение по делу о взяточничестве при участии агента НАБУ без признаки вымогательства? Это означает, что инициатива о взятке могла проявляться исключительно Агентом. Фактически, это является подтверждением провокации взятки, то есть совершение данного преступления сотрудникками НАБУ", - добавил Поляков.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Соломенский районный суд Киева принял решение засчитать внесенную народным депутатом Максимом Поляковым залог в размере более 300 тыс. грн в доход государства. Также суд назначил новый залог в размере 608 тыс. грн.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

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21 июля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, за это прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства. 17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.