У Тимошенко надеются, что Луценко сможет объяснить скандал в ФРГ

Правительство намерено дать оценку инциденту с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурте-на-Майне (Германия) после его возвращения из командировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам, комментируя требование парламентской оппозиции об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

«Когда Юрий Витальевич вернется из командировки, я думаю, что мы выслушаем его пояснения и комментарии, и после этого будем комментировать. Давайте дождемся, он должен буквально завтра вернуться из командировки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер не ответил на вопрос, пыталась ли правительственная сторона выяснить, подробности инцидента лично у Ю.ЛУЦЕНКО. «Давайте дождемся, все-таки вопрос это серьезный, и нужно обязательно выслушать сторону, в адрес которой выдвинуты такие обвинения. Я думаю, что Юрий Витальевич сможет пояснить, как все происходило во Франкфурте-на-Майне. Поэтому без его участия делать выводы преждевременно», - пояснил он.

Как сообщалось, 5 мая иностранные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в Посольство ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО.