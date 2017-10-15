В Украину не пустили соратника Саакашвили

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в аэропорту «Борисполь» вручили решение о запрете на въезд в Украину депутату парламента Грузии от оппозиции Коби Накопия. Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.

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Депутат напомнил, что Накопия – один из соратников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и входит в партию «Единое национальное движение».

Также сообщается, что сейчас Накопия находится в лаунж-зоне авиакомпании «Международные авиалинии Украины», и ему предлагают вылететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.