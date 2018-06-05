События недели: версия читателей УНИАН - ограничение выезда в Россию, скандальная украинизация и провал на ЧМ-2018

Начало недели принесло довольно тревожную для многих граждан Украины новость – в Раде захотели ограничить право украинцев на выезд в Россию. Ряд нардепов зарегистрировали в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты «относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд в государство-агрессор».

На первых порах, кроме этой формулировки, ничего ясно не было, поскольку текст законопроекта на сайте парламента отсутствовал. От этой новости, да еще в такой расплывчатой формулировке, думаю, многим стало немного не по себе, ведь, хотим мы этого или нет, а от того факта, что у многих украинцев есть родственники в России, которых они, несмотря на агрессию, продолжают навещать, не отвертишься. Да и наших заробитчан там, несмотря на серьезное падение популярности «российского направления» в последние годы из-за войны и девальвации рубля, до сих пор сотни тысяч человек.

Спешу всех заинтересованных успокоить. После публикации текста законопроекта ситуация прояснилась – никаких глобальных ограничений для простых украинцев не предусмотрено. Временное ограничение на выезд в Россию, в случае принятия этого законопроекта, будет касаться государственных служащих, чиновников и политиков. Список лиц, подпадающих под ограничения, конечно, довольно широк – начиная от членов Кабмина и сотрудников администрации президента и заканчивая депутатами местных советов и должностными лицами местного самоуправления. Однако, в общем и целом, простых украинцев это не касается. Согласно законопроекту, нарушение ограничения (то есть, самостоятельная поездка без получения разрешения) является дисциплинарным проступком, который дает основания для увольнения с занимаемой должности.

В принципе, подобные ограничения полностью поддерживаю. Коробит только заявление главы СБУ Василия Грицака, который на брифинге, комментируя вопрос ограничения выезда, заявил, что ему стыдно за тех, кто 20 лет скрывался на заработках в России, а не пошел добровольцем, отметив, что понимает тот факт, что людям надо зарабатывать, однако, по его мнению, «только не в России».

Знаете, очень легко быть патриотом, сидя в теплом кресле «на потоках». Считаю, что у наших госдеятелей, на данный момент нет морального права осуждать тех, кто в условиях разгула коррупции в нашей стране и давления на бизнес, в том числе, и со стороны СБУ, не может найти себе работу здесь и вынужден уезжать на заработки в другие страны, среди которых есть и Россия, чтобы прокормить себя и свою семью. Да и вообще, какие-то двойные стандарты. Государству можно вести торговлю со страной-агрессором (Россия на третьем году войны почему-то продолжает оставаться одним из ключевых торговых партнеров), а простому украинцу должно быть стыдно. Так получается? Вот, когда создадите нормальные условия для сограждан, тогда и рассказывайте о том, где простым заробитчанам стоит работать, а где - нет.

Кроме истории с ограничением въезда, наши читатели интересовались битвой, развернувшейся на дипломатическом фронте вокруг закона об украинизации образования, против которого наши соседи развернули настоящую истерию.

Скандал докатился до Страсбурга, где ПАСЕ, в ответ на запрос венгерских и ряда других депутатов, приняла решение провести срочные дебаты по поводу «украинского языкового вопроса». За пару дней до голосования Венгрия, выступившая одним из самых ярых противников нового закона, дошла до того, что ее депутаты в ПАСЕ стали раздавать коллегам брошюры, в которых утверждалось, что наш закон является худшим в регионе. В брошюре, кроме прочего, высказывались претензии о том, что нацменьшинствам в Украине преподают украинский как родной язык, а не как иностранный, мол, именно поэтому венгры в Закарпатье имеют плохие результаты ВНО по украинскому. Авторы этого «документа» также считают, что Украина создает не только препятствия для обучения представителей нацменьшинств их родным языкам, но также «мешает изучению украинского языка».

Пока депутаты ПАСЕ изучали венгерский пасквиль, глава МИД Венгрии и вовсе совершил неслыханный, по дипломатическим меркам, поступок. 9 октября Петер Сийярто приехал в Ужгород на встречу с закарпатскими венграми и отказался встретиться с главой украинского МИД Павлом Климкиным, что является проявлением полного неуважения и просто непростительно. Этот шаг можно сравнить с дискуссией, во время которой собеседник, находясь в гостях в доме у оппонента, хлестнет его мокрой тряпкой по лицу. Находясь в Украине Петер Сийярто заявил о намерении Венгрии поднять вопрос о пересмотре Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС. На что наш глава МИД Павел Климкин сподобился только беззубо выразить свое удивление.

Читайте такжеВ МИД прокомментировали акцию "Самоопределение для Закарпатья": Будапешт откровенно заигрывается

Отреагировал наш МИД только на намерение Венгрии провести у посольства Украины в Будапеште акцию «Самоопределение для Закарпатья». Название акции говорит само за себя, согласитесь. В частности, наш министр сообщил в своем твиттере о том, что украинские дипломаты направили Венгрии ноту протеста с требованием «запретить эту провокацию». Ничего так «коммуникация» с общественностью. Венгры какие-то сепаратистские акции уже придумывают с недвусмысленным названием, а Климкин это в уютном твиттере комментирует.

Но вернемся в ПАСЕ, где мы с треском провалились. После предварительной обработки венграми и другими недовольными, а также после выступления докладчика по нашему вопросу, заявившего, что закон крайне противоречив, и его, перед принятием в Раде, следовало отправить на экспертизу в Венецианскую комиссию (что, в принципе, было сделано, но уже по факту, после принятия закона), Ассамблея вынесла решение, в котором высказывается обеспокоенность документом и рекомендуется его пересмотреть.

«Ассамблея… рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации. На практике возможным ориентиром может быть не менее 60% учебных программ на украинском языке и до 40% - на языках национальных меньшинств», - отметили в ПАСЕ.

Ну, что тут сказать. Если подобные положения будут содержаться в выводах экспертизы Венецианской комиссии, решение которой наши власти обещали выполнить, можно будет утверждать, что закон претерпит существенные изменения, а наши власти получат очередную оплеуху и продемонстрируют свою полную некомпетентность. Хорошо это или плохо – судите сами.

Читайте такжеРоссия без Украины: команда Шевченко не поедет на Чемпионат мира

Также на этой неделе произошло печальное событие, не оставленное нашими читателями без внимания. Конечно, новости из мира спорта в обзор попадают крайне редко, но в этот раз произошло событие, о котором не упомянуть невозможно. Наша сборная провалила отбор на Чемпионат мира по футболу 2018, беззубо и бесхарактерно проиграв хорватам у себя дома при переполненных трибунах НСК «Олимпийский», подведя итог почти двухлетнему циклу этого мучительного отбора. Думаю, такие же горькие ощущения, как и в этот раз, у многих остались после известного каждому болельщику лозунга «Наша мета-2002». В то время наша мечта так и не сбылась, но мы, по крайне мере, остановились в шаге от заветной путевки и у нас были надежды до последнего. В этот раз наша сборная впервые за свою историю не попала даже в плей-офф.

И дело даже не в том, что чемпионат мира будет проводиться в «гибридной» стране - России, и еще не было понятно, поедем ли мы туда вообще. Но, согласитесь, одно дело, когда ты просто проваливаешь отбор, и вопрос участия решается сам собой, а другое – когда ты, как победитель отбора, уже сам получаешь возможность принимать решение.

Читайте такжеФФУ до ноября не будет принимать решения о смене тренерского штаба сборной Украины

Дело в том, что дальше, судя по комментариям и прогнозам экспертов, будет только хуже. Позорный провал на Чемпионате Европы во Франции и теперешняя неудача – свидетельство того, что деградация, наблюдающаяся по стране, добралась даже до самого популярного вида спорта, что уж говорить о других.

Когда в 40-миллионной Украине не находится даже одного нападающего, и мы занимаемся натурализациями бразильцев на фоне успехов, к примеру, маленькой Исландии (с населением в один район Киева), в голову закрадываются грустные мысли, что далеко не все хорошо в нашем королевстве. И можно бесконечно долго говорить о том, что надо сделать, и как. Что делать и как, мы все давно знаем. Как знаем ту простую истину, что ничего этого делаться у нас, к сожалению, не будет, потому что в нашей стране так и не нашлись люди, которые обладают властными полномочиями и готовы думать о будущем и работать на перспективу в 5-10 лет…

На этом фоне наши читатели пропустили новость о том, как высшие чиновники Минобороны с генеральскими звездами на погонах, в условиях войны, нагло обворовывали украинскую армию. Согласно заявлению НАБУ и САП, в результате расследования коррупционной схемы при закупке топлива для Минобороны выяснилось, что целый замминистра обороны и глава департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны были уличены в растрате более 149 миллионов гривен. Говоря простым языком – украли.

Порошенко уже пригрозил «руки пообрубать» тем, кто ворует у армии, поскольку армия, оказывается, является предметом его «персональной заботы». Вот уж не знаю, то ли президент так взбодрился, потому что на армии зарабатывает еще кто-то, кроме его оборонных предприятий либо партнеров близких друзей (говорят, за компанией, которая подозревается в причастности к коррупционной схеме, стоит Андрей Адамовский - партнер близкого друга президента Игоря Кононенко - Александра Грановского), то ли, действительно, за державу обидно.

Ну, а глава Минобороны Полторак заявил, что если вина его зама, генерал-лейтенанта Игоря Павловского будет доказана, то виновный должен сидеть в тюрьме, а сам Полторак готов уйти в отставку, поскольку это тогда и его ответственность тоже.

Заявление, конечно, вызывает уважение, особенно на фоне укоренившейся в нашей стране политической культуре ни за что не нести ответственность. Но дьявол кроется в деталях. У нас уже давно проводятся громкие задержания чиновников самых различных уровней, подозреваемых в многомиллионных коррупционных схемах. Вот только до реального суда дела так и не доходят. Все то, о чем вы слышите и читаете – это судебные заседания по мере пресечения, а не рассмотрение дел по существу, которые должны завершаться приговорами. Вы еще помните одиозного ректора Налоговой академии, хозяина Ирпеня Петра Мельника, который пытался взятку буквально съесть в собственном кабинете во время задержания? Как там по нему дело движется? Да никак. Все у него хорошо, даже пытается восстановиться в должности. А недавнее шоу с главой ГФС Романом Насировым? Тоже пшик.

Этот список можно продолжать долго. Знаете, о нашей борьбе с коррупцией уже анекдоты ходят, что, мол, она, эта борьба с коррупцией, напоминает спортивную рыбалку: поймал-сфотографировал-отпустил. Так и живем. Также и в этом случае – генерала Павловского, несмотря на ходатайство прокуроров о залоге в 75 миллионов гривен, выпустили просто под домашний арест и освободили в зале суда. Ему, кстати, во время заседания постоянно становилось плохо (правда, до Феофании и вахтеров, как в случае с Насировым, оказавшимся внезапно самым больным человеком в мире, дело не дошло). Его подельника – директора департамента госзакупок Минобороны Гулевича – тоже отпустили домой. И то, что эти люди могут уже завтра исчезнуть, как судья Чаус, никого, видимо, не волнует.

Пропустили наши читатели и новость, являющуюся еще один свидетельством глобального потепления. Оказывается, из-за климатических изменений Украина «сместилась» на целых 400 километров на юг. На Полесье уже формируется степь, на Киевщине уже царят условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области, а сами одесситы одолели половину климатического пути в Турцию.

Читайте такжеУкраинский климат превращается в смесь пустыни и тропиков

Боюсь, такими темпами, в скором времени где-нибудь у берегов Херсонской или Одесской областей появятся коралловые рифы и стайки разноцветных рыбок, а в карпатских лесах начнут селиться обезьяны. Поскольку изменить климат не в наших силах, остается только смириться, готовиться и ждать.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН