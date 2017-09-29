Отстраненный глава ГФС Насиров хочет вернуться на работу

Временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров ждет, когда его вернут на работу. Об этом он заявил в зале суда, пишет "Украинская правда".

"На время следствия меня временно отстранили от полномочий. Это было незаконное заявление от министерства финансов. Следствие уже закончилось и мы ждем новых шагов от министерства финансов, когда они подадут иную просьбу в Кабмин, чтобы восстановить мои полномочия", - отметил он.

В то же время Насиров не захотел отвечать на вопрос, помогает ли он сейчас как-то в работе ГФС.

"Пока что я занимаюсь материалами дела и жду, когда вернусь на работу", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

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Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.