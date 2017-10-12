"Топливная" схема: чиновника Минобороны Гулевича отправили под домашний арест

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает Громадське.

Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или в суд по первой необходимости и сдать все паспорта.

Как сообщал УНИАН, заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он заявил журналистам, что будет подавать апелляцию на данное постановление, поскольку не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

Читайте также"Руки поотрубаю": Порошенко заявляет, что никому не позволит воровать у армии

11 октября детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четырех должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.