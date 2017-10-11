МИД требует от Венгрии отказаться от проведения акции "Самоопределение для Закарпатья"

Министерство иностранных дел Украины требует от Венгрии отказаться от намерения провести 13 октября акцию "Самоопределение для Закарпатья". Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?" - написал Климкин.

"Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВенгры "ведут грязную игру" в отношении украинского закона об образовании – Бильдт

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Венгрию оставить лишние эмоции и трезво оценить реальное положение с изучением языков в Закарпатской области.