В Венгрии под посольством Украины прошла акция "Самоопределение для Закарпатья" (фото)

В Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Акция под Посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы с самого начала заявили, что они выступают за: «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, проживающим на территории нынешней Украины», выражают протест против «варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев", - сообщила посол.

Она отметила, что в ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражении протестов, во время которых участники свободно высказывают свои мысли, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции.

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"Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, вынужденных жить в Украине"... И для полноты картинки – официальный флаг каталонской автономии", - отметила посол.

Как сообщал УНИАН , украинское МИД направило ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную акцию "Самоопределение для Закарпатья".