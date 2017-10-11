Венгры "ведут грязную игру" в отношении украинского закона об образовании – Бильдт

Комментируя то, что Венгрия обратилась с просьбой вынести вопрос о законе «Об образовании» на рассмотрение следующей встречи Совета министров иностранных дел и инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Карл Бильдт категорически заявляет, что никакого пересмотра договоренностей провести уже невозможно, передает радио Свобода.

Читайте такжеКлимкин призвал Венгрию оставить эмоции и трезво оценить положение с изучением языков на Закарпатье«Нет, это невозможно. Венгры взяли в привычку вести грязную домашнюю политическую игру, как они это уже делали несколько лет назад в отношении Словакии. Так же они ведут себя и в отношении Румынии. Это не что иное, как грязная националистическая политика, в которую играет Венгрия», – говорит шведский дипломат.

Так же отвергает идею ревизии украинско-европейского соглашения с подачи Венгрии и бывший генсек НАТО, а сейчас советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен. «Даже с законной точки зрения, я не уверен, что венгры могут снова «открыть» обсуждение Соглашения об ассоциации. Оно ратифицировано, вступило в силу и возврат к его просмотру невозможен. Но кроме этого, в законе «Об образовании» я не вижу никакой проблемы. Венгры, по моему мнению, не предоставили никаких доказательств, признаков или примеров того, что этот закон противоречит европейским принципам», – подчеркнул Фог Расмуссен.