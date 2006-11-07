Луценко увидел связь между Днем защиты животных и освобождением Щербаня

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет нелогичным то, что Генеральная прокуратура отпустила экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ на поруки народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве журналистам.

«Мы сделали все, чтобы ЩЕРБАНЬ не просто вернулся. Он заявил американской стороне о добровольной депортации», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «То, что дальше произошло, - сказал министр, - это большое удивление, потому что отпускать господина ЩЕРБАНЯ на поруки, человека, который больше года конкретно прятался от следователя и избегал правосудия, является нелогичным. Единственное, что объясняет ситуацию, это то, что это происходило в День защиты животных. Все-таки кони в Сумской области давно не кормлены и господин ЩЕРБАНЬ собирается их таки покормить».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сегодня он имел разговор с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, которого спросил: «Почему они не хотят заработать? Америка взяла за ЩЕРБАНЯ 4 млн. залога. Так почему бы Украине не взять такой залог? Возможно, Сумская область была бы более спокойна, чем сегодня. Насколько я знаю, сегодня в Сумской области проходят очень активные протесты граждан относительно такого непонятного поведения правосудия в Украине»

Говоря о тех, кто скрывается от правосудия за рубежом (Руслан БОДЕЛАН, Игорь БАКАЙ и другие – УНИАН), Ю.ЛУЦЕНКО назвал единственным механизмом для предотвращения этого «использование украинской Конституции 1996 года, когда Генпрокуратура была лишена функции досудебного следствия».

«Как только все это перейдет в руки милиции, мы спокойно гарантируем профессиональность в доведении дел до суда», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.