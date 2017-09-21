Столтенберг снова призвал Россию в полном объеме выполнить Минские договоренности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию в полном объеме выполнить Минские договоренности и подтвердил позицию Альянса о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Об этом генсек Альянса заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Что касается Украины я призвал к полному выполнению Минских договоренностей и подтвердил принципиальную позицию НАТО о том, что Крым является частью Украины», - сказал Столтенберг после встречи.

По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая уменьшение военных рисков, прозрачность и ситуацию в Украине.

«Я подчеркнул, что НАТО предано снижению рисков и прозрачности, в том числе путем модернизации Венского документа ОБСЕ. В свете российских учений «Запад-2017» я призвал Россию продемонстрировать большую прозрачность в отношении своих военных учений», - сообщил генсек Альянса.

При этом Столтенберг отметил, что Совет НАТО-Россия является важным форумом для диалога и повышения прозрачности. «Министр Лавров и я договорились продолжать диалог», - добавил он.