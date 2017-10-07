Президент утвердил Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября «О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства подписал соответствующий указ №310/2017.

Президент поручил Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой Концепции и обеспечить его выполнение.

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Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН 13 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на заседании СНБО были рассмотрены и приняты Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также, по словам секретаря СНБО, впервые в Украине нормирован вопрос «о создании и деятельности Ставки верховного главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период».