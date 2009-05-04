КИУ заявляет о грубых нарушениях на выборах мэра Лисичанска

Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины заявляет о грубых нарушениях прав избирателей на внеочередных выборах мэра Лисичанска, состоявшихся 3 мая.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель ЛОО КИУ Алексей СВЕТИКОВ, в связи с нарушениями отделение комитета решило не публиковать имеющиеся у него данные о том, как проголосовали жители Лисичанска на состоявшихся в воскресенье внеочередных выборах городского председателя.

В отделении также утверждают, что территориальная избирательная комиссия в связи с отсутствием правомочности результаты выборов не подводила.

По данным ЛОО КИУ, в ночь с воскресенья на понедельник члены ТИК под руководством Владимира ЮНАКА принимали документацию из участковых комиссий и складировали ее без рассмотрения. Накануне городской совет прекратил полномочия В.ЮНАКА как председателя ТИК.

Комментируя решение внеочередной сессии Лисичанского горсовета об удовлетворении заявлений 5 членов ТИК о прекращении их полномочий, ЛОО КИУ отмечает, что это решение является законным. В то же время КВУ обращает внимание на то, что полномочия членов ТВК, согласно избирательному законодательству, прекращаются со дня подачи заявлений. Заявления в Лисичанский горсовет были поданы в субботу, 2 мая.

Кроме того, в Луганском отделении Комитета избирателей подчеркивают, что в связи с подачей в субботу членами ТИК заявлений о сложении полномочий, является сомнительной и законность принятого в воскресенье решения ТИК о прекращении регистрации кандидата на должность мэра Лисичанска от Партии регионов Сергея БАРАННИКА, поскольку комиссия уже была неправомочна.

Будущему составу ТИК ЛОО КИУ рекомендует отменить это решение, как принятое неправомочным составом комиссии, и объявить выборы не состоявшимися.

Вместе с тем в отделении утверждают, что за С.БАРАННИКА за три часа голосования (до его снятия) проголосовало больше избирателей, чем за его ближайшего конкурента за весь день выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, в пресс-службе “Единого центра” заявили, что, по результатам проведенного партией параллельного подсчета голосов, ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО “практически стал Лисичанским городским председателем“ – за него проголосовали 17,33% избирателей.

Справка УНИАН. 23 октября 2008 г. Лисичанский городской совет досрочно прекратил полномочия городского председателя Леонида КРИСАНОВА. Инициатором данного решения выступила Партия регионов. И.о. городского председателя горсовет назначил секретаря Лисичанской городского совета С.БАРАННИКА – депутата, избранного по списку Партии регионов.

Формальным основанием для отставки мэра стала его «неудовлетворительная работа» по подготовке города к отопительному сезону.

Внеочередные выборы Лисичанского городского председателя были назначены на 3 мая постановлением Верховной Рады от 5 февраля 2009 года.