МИД просит не забывать о главной цели «Восточного партнерства»

Концепция «Восточного партнерства» дает Украине определенные преимущества, которые необходимо использовать, но при этом не забывать, что главной целью является ассоциация и дальнейшее членство в Европейском Союзе.

Об этом в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№16(744), 30 апреля - 15 мая) заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Уже из названия следует, что это будет первый за время независимости формат отношений, где во главу угла будет поставлено не географическое соседство, а реальное партнерство, адаптированное именно к украинской специфике», - охарактеризовал концепцию «Восточного партнерства» К.ЕЛИСЕЕВ.

Еще одним преимуществом данной концепции, по мнению дипломата, является закрепление за Украиной статуса регионального лидера.

«Формат «Восточного партнерства» закрепляет за Украиной вполне реальный, а не виртуальный статус регионального лидера. За последние полтора года я не припомню ни одних переговоров с постсоветскими странами, на которых к Украине не обращались бы с просьбой поделиться опытом построения отношений с ЕС», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

По его мнению, Украине не стоит рассматривать сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» как возможную альтернативу двустороннему сотрудничеству с ЕС.

«Восточное партнерство» мы рассматриваем как гармоничное дополнение к достигнутому высокому уровню двусторонних отношений с ЕС. И ни в коем случае не как его эрзац. Примат двустороннего вектора сотрудничества с ЕС должен оставаться незыблемым», - уверен К.ЕЛИСЕЕВ.

При этом он констатировал, что, несмотря на все преимущества, «Восточное партнерство» не является конечной целью евроинтеграционных устремлений Украины.

«В то время как ЕС переваривает последствия своих последних расширений, вырабатывая новую стратегию отношений с новыми соседями, Украина обязана взять инициативу в свои руки и влиять на этот процесс. Мы обязаны направить канал политической мысли ЕС по руслу «партнерство - ассоциация - членство», - заявил К.ЕЛИСЕЕВ.