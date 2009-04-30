Герман будет мыть окна, Табачник - сажать розы, Москаль поедет в Карпаты

Кризис таки ударил по депутатам. Майские праздники, во время которых нардепы зачастую разъезжались по заграницам, в этом году для них пройдут под девизом «по родным местам». По крайней мере в этом заверили народные избранники, которых опрашивала газета "Сегодня".

«Сейчас не время разбрасываться деньгами, поэтому на курорт не поеду, — рассказывает Тарас Чорновил. — Тем более что накопилось много работы. Я, например, обещал написать несколько статей в различные издания. Может, съезжу с друзьями под Киев на шашлыки».

Регионалка Анна Герман тоже собирается работать, причем не только умственно, но и физически. «Буду мыть окна и полы, а еще готовить документы к пленарной неделе. В выходные можно спокойно посидеть дома перед компьютером, и никто не будет отвлекать», — говорит нардеп. Анна Николаевна собирается на дачу (согласно декларации, у семьи Герман есть участок площадью 0,24 га и дом в 250 «квадратов») сажать цветы. «Я очень люблю ромашки. Надеюсь, что мне удастся достать кустовые ромашки», — мечтает Герман.

Ее коллега по фракции Дмитрий Табачник тоже собирается на дачу. «У меня большой участок — 50 соток, так что работы хоть отбавляй. Сажать картошку и огурцы я не буду, а займусь цветами. Посажу розы, например, еще буду подрезать туи», — рассказывает он. Поработав на земле, Дмитрий Владимирович с депутатской делегацией собирается отправиться на Кубу. Покинет пределы Украины и бютовец Андрей Шкиль. «30 числа мы с премьером едем в Варшаву. Хотел на майские слетать в Крым, но, видимо, не получится», — вздыхает нардеп.

Коммунисту Владимиру Голубу — не до поездок. «1-го и 9-го я буду задействован на праздничных мероприятиях. К тому же я редактор газеты (печатный орган партии — газета «Коммунист»), а в перерыве между праздниками номера будут выходить. Так что остается лишь надеяться, что вырвусь на рыбалку. Я хожу на Днепр, а там рыбы как-то маловато стало», — рассказывает Голуб.

Бютовец Владимир Яворивский отправится в Карпаты, причем всей семьей — с дочерью и внуком. «По дороге обязательно заедем в Каменец-Подольский, хочу внуку Тарасику показать тамошние замки и молдавские села — там очень красиво, ни одна хата не похожа на другую». Нунсовец Геннадий Москаль тоже поедет в Карпаты, но не для того, чтобы любоваться замками. «Буду ездить на квадроцикле и горном велосипеде. Экстремальным спортом я увлекаюсь давно. Два квадроцикла уже даже разбил, но все равно сажусь за руль снова и снова», — рассказывает он.

Впереди украинцев ждут длинные выходные. Отдыхать мы будем целых четыре дня, с первого по четвертое мая включительно. А затем еще три выходных (9, 10, 11 мая) будет в честь Дня Победы. Правда, погода не особо порадует украинцев. На праздники синоптики прогнозируют дожди.