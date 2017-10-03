Считаю себя ответственным за ситуацию в Калиновке – Муженко

Начальник Генштаба Виктор Муженко считает себя ответственным за взрывы на складе боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области. Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, пишет "Новое время".

Муженко при этом все же отметил, что не хотел бы, чтобы все проблемы были возложены только на него и его подчиненных.

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"Я считаю себя ответственным (за ситуацию в Калиновке – ред.), поскольку это объект Вооруженных сил, но я не хотел бы, чтобы все те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и обеспечении безопасности таких объектов в целом, были возложены только на меня лично и моих подчиненных", - сказал начальник Генштаба.

Муженко отметил, что видит определенные признаки того, что ситуация в Калиновке возникла в результате диверсии.

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что основной версией следствия по делу о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия.

"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечить охрану этого объекта", - подчеркнул он. Луценко отметил, что периметр состав был фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект.