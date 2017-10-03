Геращенко рассказал о "балансе" в украинской власти и роли Авакова

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Украинская правда.

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"На сегодня есть некий баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (…) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.

Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.

Как сообщал УНИАН, Геращенко также заявил, что между Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства. По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.