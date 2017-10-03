У Авакова заявили о конфликте между ним и Порошенко

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, пишет "Украинская правда".

На вопрос, существует ли конфликт, Геращенко ответил: "Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко".

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По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований в Украине.

В то же время глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД.