Яценюк знает много средств для улучшения имиджа Украины

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина будет иметь возможность улучшить свой имидж в Европейском Союзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в интервью журналистам в ходе рабочего визита в Берлин.

«Я убежден, что у нас будет возможность улучшить имидж Украины в Европе. Средств для этого есть очень много: для начала нам нужно показать свою политическую предсказуемость», – сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, для Украины очень важно наладить хорошие отношения со странами Евросоюза, в том числе с Германией, “получить друзей в так называемой старой Европе, которая очень влиятельна, с одной стороны, а с другой стороны, может оказать большую помощь Украине в политических и экономических аспектах”.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Германия для Украины является стратегическим партнером, в частности, в экономической сфере, о чем свидетельствует и уровень инвестиций. «Фактически, Германия является одним из крупнейших инвесторов украинской экономики. Она экспортирует невероятное количество товаров в Украину – на сумму около 5 млрд. долларов”, - сказал А.ЯЦЕНЮК, в то же время подчеркнув, что в двусторонней торговле Украина имеет негативное сальдо в интересах Германии. Поэтому, по его словам, Германия заинтересована в таком рынке как Украина. “Но теперь было бы желательно, чтобы Украина была заинтересована в таком рынке как Германия”, – добавил А.ЯЦЕНЮК.

Находясь в Берлине, лидер «Фронта перемен» также провел ряд встреч с влиятельными политиками и представителями правительства Германии, в частности, с руководителем Управления по вопросам внешней политики, политики безопасности и развития Канцлера ФРГ Кристофом ХОЙСГЕНОМ и лидером оппозиции в Бундестаге, председателем ВДП Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК выступил с докладом на заседании круглого стола «Украина – от кризиса до надежного партнерства», и еще планирует встретиться с экс-министром иностранных дел ФРГ Йошкой ФИШЕРОМ и с государственным министром МИД Германии Гернотом ЭРЛЕРОМ.