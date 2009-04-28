Теперь Украина будет отдавать детей на усыновление по евростандартам

Украина присоединилась к Европейской конвенции по усыновлению детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующую Конвенцию сегодня в г. Страсбурге (Франция) от имени Украины подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК в присутствии заместителя Генерального секретаря Совета Европы Мод де Бур БУКИККИО.

Конвенция предлагает государствам обновленные принципы усыновления и механизм сотрудничества с целью обеспечения усыновления с учетом высших интересов ребенка. Указанная Конвенция была подготовлена взамен существующей Конвенции Совета Европы по вопросам усыновления 1967 года, которая не получила распространения на протяжении более сорока лет со времени ее принятия.

Как сообщил по результатам подписания Н.ОНИЩУК, после выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу для Украины указанной Конвенции, в государстве будут введены современные правовые стандарты в сфере усыновления. Предложенные Конвенцией принципы усыновления учитывают все современные тенденции, а главное – призваны обеспечить, чтобы усыновление осуществлялось и имело правовые последствия с максимальным учетом высших интересов ребенка.

Так, Конвенция предусматривает порядок обмена информацией между государствами-участницами с целью предварительной проверки относительно ребенка или будущих усыновителей, причин выраженного желания усыновить ребенка, их состояния здоровья, социальной среды, и т.п. Для этого государство назначает национальный орган, которому направляются соответствующие запросы.

Конвенция содержит положения, которые касаются целесообразности предоставления усыновленному ребенку гражданства того государства, гражданами которого являются усыновители, запрет ограничения на количество усыновленных детей, порядка аннулирования усыновления.

Положениями Конвенции допускается внедрение в государстве испытательного периода, предшествующего усыновлению. Документ определяет принципы относительно доступа к информации и раскрытии данных об усыновлении, усыновителях, родителях ребенка и т. п.

Как сообщал УНИАН, с 27 по 29 апреля продолжается рабочий визит министра юстиции Украины в Страсбург. В ходе визита украинского министра запланировано проведение ряда встреч на уровне руководящих должностных лиц Совета Европы с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в сфере юстиции.

На подписание Европейской конвенции по усыновлению детей (пересмотренной) министр юстиции Украины был уполномочен распоряжением Президента Украины от 12 марта 2009 года.