Военные усилили режим охраны важных объектов в ряде областей Украины

21:11, 27 сентября 2017
Политика
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Рабочие группы из офицеров штаба командования выбыли до мест расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов.

В ОК

В войсках оперативного командования «Пивдень» усилен режим охраны важных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В войсках оперативного командования «Пивдень» усилен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, относительно действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и военной технике, противодействия диверсионным группам, освобождение от них захваченных зданий и помещений. Занятия проводили офицеры, имеющие значительный опыт боевых действий - участники АТО», - говорится в сообщении.

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Кроме того, рабочие группы из офицеров штаба командования выбыли к местам расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения подобных и дополнительных практических занятий.

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