В Украине арестовали все имущество и счета экс-главы МВД Захарченко
Во время следствия в уголовных производствах против Захарченко было арестовано все обнаруженное в Украине движимое и недвижимое имущество.
Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Генпрокуратуру.
Там рассказали, что во время следствия в уголовных производствах против Захарченко было арестовано все обнаруженное на данное время в Украине движимое и недвижимое имущество подозреваемого, а также деньги в банках.
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Как известно, в июне ГПУ предъявила Захарченко новое подозрение по делу Майдана.
Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что он подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки "ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 до 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих".
Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали протестующих на Майдане, лично координировал министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко.