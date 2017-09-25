В Украине арестовали все имущество и счета экс-главы МВД Захарченко

Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Там рассказали, что во время следствия в уголовных производствах против Захарченко было арестовано все обнаруженное на данное время в Украине движимое и недвижимое имущество подозреваемого, а также деньги в банках.

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Как известно, в июне ГПУ предъявила Захарченко новое подозрение по делу Майдана.

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что он подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки "ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 до 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих".

Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали протестующих на Майдане, лично координировал министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко.