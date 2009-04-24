Ющенко: владелец крестьянского хозяйства не может быть безработным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к принятому 6 апреля Верховной Радой Украины закону о внесении изменений в некоторые законы о занятости членов личных крестьянских хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, согласно предложенным изменениям, предусматривается, что члены личных крестьянских хозяйств принадлежат к категории занятого населения при условии, что работа в этом хозяйстве для них является основной и расчетная месячная прибыль на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы.

Президент считает невозможным подписать данный закон, поскольку он не стимулирует членов личных крестьянских хозяйств к эффективной занятости в таких хозяйствах и исходя из следующих оснований.

Во-первых, отмечает В.ЮЩЕНКО, принадлежность членов личных крестьянских хозяйств к категории занятого населения связывается с размером получаемого ими дохода. Такой подход, по мнению главы государства, не отвечает содержанию ст. 24 Конституции, по которой граждане имеют равные конституционные права и свободы, являются равными перед законом и не может быть привилегий или ограничений, в частности, по признакам имущественного положения.

Во-вторых, эти изменения не согласовываются с международными нормами и действующим законодательством в этой сфере. В частности, в соответствии с методологией Международной организации труда, к занятому населению относятся лица, которые работают по найму независимо от размера получаемого дохода.

Также согласно международным нормам и отечественным законодательству безработными признаются граждане работоспособного возраста, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других предусмотренных законодательством доходов. Однако, в соответствии с законом, личное крестьянское хозяйство - это хозяйственная деятельность, которая проводится без создания юридического лица физическим лицом индивидуально или лицами, которые находятся в семейных или семейных отношениях и совместно проживают, с целью удовлетворения личных потребностей путем производства, переработки и потребления сельскохозяйственной продукции, реализации ее избытков и предоставления услуг.

Члены такого хозяйства, как и все самозанятые лица, действуют по своему усмотрению и на свой риск, то есть являются лицами, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, отмечает Президент.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о занятости членов личных крестьянских хозяйств”. Законом предусмотрено право на регистрацию в службе занятости значительной части жителей сельской местности, которые имеют в собственности земельные участки и считаются членами личных крестьянских хозяйств.

Ранее с требованием принять подобный закон выступили Украинская народная партияи Тернопольский областной совет.