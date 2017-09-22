МИД вновь требует от РФ прекратить политические преследования журналиста Семены

Министерство иностранных дел Украины вновь требует от Российской Федерации прекратить политические преследования журналиста Николая Семены.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

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"Незаконная власть, незаконный приговор журналисту Н.Семене. В очередной раз требуем от РФ прекратить политические преследования", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, оккупационный "Железнодорожный суд Симферополя" приговорил крымского журналиста Николая Семену к 2 годам и 6 месяцям лишения свободы условно.

Крымского журналиста Семену российские власти обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Сейчас журналист находится под подпиской о невыезде.

Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.