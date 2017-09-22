Минобороны объявило демобилизацию срочников в Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года". Об этом сообщили в пресс-службе МО.

Документ подписан в соответствии с указом президента Украины от 24 февраля 2017 года № 44/2017 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

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Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые выслужили установлены сроки, в следующие сроки:

— военнослужащие срочной службы, у которых степень высшего образования специалист или магистр, — в октябре-ноябре 2017 года;

— другие военнослужащие срочной службы — в октябре-декабре 2017 года.

Согласно документу, руководителям дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержание дисциплины и соблюдение уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Как сообщал УНИАН, в январе президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет военным досрочно разрывать контракты.